POL-KN: (Rottweil) Essen im Backofen löst einen Feueralarm aus

Hardt (ots) - Einen Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro hat am Mittwoch, gegen 16.15 Uhr, ein unbekannter Autofahrer bei einem Unfall auf der Landesstraße 177 verursacht und ist, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, einfach weitergefahren. Eine 26-jährige Fahrerin eines Audi A1 war auf der l 177 von Schramberg herkommend in Richtung Hardt unterwegs. ...

mehr