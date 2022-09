Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Ergebnisse der Fahren.Ankommen.LEBEN!-Kontrollen mit Schwerpunkt "Geschwindigkeit und Schulwegsicherung" in Vorpommern-Greifswald

Anklam (ots)

Im August 2022 führten die Polizisten der Polizeiinspektion Anklam im Landkreis Vorpommern-Greifswald diverse Verkehrskontrollen im Zusammenhang mit der landesweiten Kampagne Fahren.Ankommen.LEBEN! durch. Dabei lag der Schwerpunkt in diesem Monat, pünktlich zum Schulanafang, auf dem Thema "Geschwindigkeit und Schulwegsicherung"

Zu hohe oder unangepasste Geschwindigkeit ist nach wie vor eine der Hauptunfallursachen in MV - etwa die Hälfte aller Unfälle ist darauf zurückzuführen. Im vergangenen Jahr wurden nach aktuellem Stand mehr als 180.000 Geschwindigkeitsverstöße landesweit festgestellt. Besonders dramatisch: Bei Unfällen mit Personenschaden ist zu hohe oder nicht angepasste Geschwindigkeit die häufigste Ursache.

Insgesamt haben die Beamten der Polizeiinspektion Anklam im Monat August 1.033 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. In 335 Fällen waren PKW- und LKW-Fahrer außerhalb geschlossener Ortschaften zu schnell. Doppelt so häufig missachteten Fahrzeugführer dagegen innerorts die Geschwindigkeitsbegrenzungen. Insgesamt waren 698 Fahrzeugführer innerhalb geschlossener Ortschaften zu schnell unterwegs.

Den Negativrekord bei den Geschwindigkeitsverstößen mussten die Beamten der Besonderen Verkehrsüberwachung am 04.08.2022 bei einer Kontrolle an der B 109 bei Zarnekow (zwischen Anklam und Greifswald) feststellen. Ein Autofahrer fuhr anstatt der dort maximal zulässigen 70 km/h mit 133 km/h durch die Lichtschranke und muss mit einem Bußgeld von 600 Euro, zwei Punkten in Flensburg und zwei Monaten Fahrverbot rechnen.

Des Weiteren hat die Polizei im Landkreis Vorpommern-Greifswald unter anderem 231 Vorfahrt- und Vorrang-Verstöße, 98 Verstöße wegen der Benutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt und 58 Verstöße gegen die Gurtpflicht festgestellt. Außerdem wurden 26 Anzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr aufgenommen, davon waren 17 Personen betrunken mit dem Auto unterwegs.

In einem Fall hatte ein Kontaktbeamter der Polizeistation Gützkow am Nachmittag des 02.08.2022, gegen 15:55 Uhr, einen betrunkenen Autofahrer im Bereich der Pommerschen Straße in Gützkow aus dem Verkehr gezogen. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde bei dem 39-jährigen Suzuki-Fahrer ein Alkoholvortest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 2,02 Promille, woraufhin eine Blutprobenentnahme im Wolgaster Krankenhaus folgte und der Führerschein sichergestellt wurde. Außerdem muss sich der 39-Jährige nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Eine weitere Trunkenheitsfahrt mit hohem Promillewert stellten Beamte des Polizeirevieres Heringsdorf 16.08.2022, gegen 21.15 Uhr, fest. Zeugen hatten einen PKW Opel Zafira mit polnischem Kennzeichen beobachtet, der sehr schnell und in Schlangenlinien durch die Ortschaft Ückeritz fuhr und alarmierten die Polizei. Eine Streife des Bäderdienstes konnte den Opel ca. 15 Minuten später in der Bahnhofstraße feststellen und kontrollieren. Im Auto selbst saßen eine polnische Frau (39 Jahre) und ein polnischer Mann (41 Jahre), beide stark alkoholisiert. Die Frau hatte eine Atemalkoholkonzentration von 2,87 Promille und der Mann von 3,20 Promille. Zudem waren beide auch nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis. Da Zeugen gesehen hatten, dass beide abwechselnd gefahren waren, also mindestens einmal ein Fahrertausch stattfand, wurde gegen beide eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis erstattet. Nach einer durchgeführten Blutprobenentnahme durften die beiden Betrunkenen ihren Weg zu Fuß fortsetzen.

Im Jahr 2022 werden die themenorientierten Verkehrskontrollen der Kampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN!" weiter fortgesetzt. In den letzten Monaten des Jahres wird die Polizei weiterhin Schwerpunkte setzen und dabei vor allem Kontrollen im Zusammenhang mit den Hauptunfallursachen im Straßenverkehr durchführen. So sollen die Bürgerinnen und Bürger sensibilisiert und auf die Hauptunfallursachen aufmerksam gemacht werden. Im Monat September liegen die Schwerpunkte der polizeilichen Verkehrskontrollen auf dem Themenbereich Fahrräder, Pedelecs und E-Scooter.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell