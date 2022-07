Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Raubüberfall auf einen Lkw-Fahrer in Lünen

Dortmund (ots)

Nach einem Raub auf einen Lkw-Fahrer in Lünen-Süd am Mittwochmorgen (13. Juli) sucht die Polizei Zeugen. Die Tat ereignete sich gegen 10.20 Uhr an der Derner Straße.

Den ersten eigenen Angaben zufolge hatte der 51-Jährige aus Hagen sein Fahrzeug in Höhe der Hausnummer 4 angehalten, um die Ladung zu kontrollieren. Beim Öffnen der Ladefläche seien zwei unbekannte, bewaffnete Täter plötzlich an ihn herangetreten und hätten ihn mit einer Pistole und einem Messer bedroht. In der Folge soll es zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit den beiden Tätern gekommen sein. Dabei verletzten die Täter den Hagener durch Schläge im Gesicht. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Unbekannten erbeuteten anschließend einen größeren Bargeldbetrag aus dem Fahrzeug.

Sie werden wie folgt beschrieben:

Täter 1: Südosteuropäer, 20 bis 30 Jahre alt, ca. 170 cm groß, bekleidet mit weißem T-Shirt, blauer Jeans und weißen Schuhen, trug eine Schusswaffe mit sich, flüchtete in Richtung Preußenbahnhof

Täter 2: Südosteuropäer, größer als die erste Person, trug eine beige Jeanshose, bewaffnet mit einem Messer, flüchtete in Richtung Derne

Die Polizei sucht nun Zeugen und fragt: Wer kann Angaben zu der Tat machen und hat die Tatausführung beobachtet? Wer kann Angaben zu verdächtigen Beobachtungen/Personen vor oder nach der Tat machen, möglicherweise zu Fluchtfahrzeugen? Hinweise gehen bitte an die Kriminalwache, Tel. 0231/132-7441.

