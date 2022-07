Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei erkennt Ford-Fahrer ohne Führerschein: 22-Jähriger flüchtet durch Mengede und wird festgenommen

Dortmund

Einen der Polizei bereits bekannten 22-jährigen Autofahrer erkannte ein Streifenteam am Mittwoch (13.7.2022, 17.42 Uhr) im Dortmunder Stadtteil Mengede. Der Mann saß wiederholt am Steuer eines Autos. Diesesmal in einem Ford - und erneut ohne Fahrerlaubnis.

Die Polizei folgte dem Fahrer und gab ihm auf der Haberlandstraße unübersehbare und unüberhörbare Anhaltezeichen. Diese ignorierte er. Als der Streifenwagen ihm mit Blaulicht folgte, überholte der 22-Jährige einen Pkw. Auch das Rotlicht einer Ampel missachtete er.

Die Flucht führte über mehrere Straßen bis in die Freiastraße. Der Dortmunder stieß dort mit einem geparkten Auto zusammen, stieg aus, flüchtete zu Fuß über einen Spielplatz - weiter verfolgt von der Polizei - und stolperte. Die nächste Fahrt erfolgte auf dem Rücksitz des Streifenwagens in ein Krankenhaus.

Da der Verdacht auf den Konsum von Betäubungsmitteln bestand, entnahm ein Arzt dem 22-jährigen dort eine Blutprobe. Die Polizei untersagte dem Mann das Führen von Kraftfahrzeugen und leitete ein Ermittlungsverfahren ein (Fahren ohne Fahrerlaubnis).

Der Ford gehört einer Dortmunderin. Hier ist zu klären, wie sich der 22-Jährige Zugang zu dem Auto verschaffen konnte. Dazu dauern die Ermittlungen an.

