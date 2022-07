POL-DO: 56-Jährige nach Unfall in Lebensgefahr: Polizei sucht dringend Zeugen nach Unfall mit E-Bike

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0768 Bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Lange Hecke ist am 5. Juli ein E-Scooter-Fahrer gestürzt und hat sich verletzt. Die Polizei sucht nun nach einer beteiligten Autofahrerin. Der 27-jährige Dortmunder gibt an, an diesem Tag gegen 8 Uhr mit einem Leih-E-Scooter die Straße Lange Hecke in westliche Richtung befahren zu haben. Etwa ...

mehr