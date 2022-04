POL-EL: Lingen - Geldautomat gesprengt

Papenburg (ots) - Am 21. März zwischen 06.15 Uhr und 16.00 Uhr kam es in Papenburg auf dem Parkplatz am Hauptkanal links zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein Audi A6 Avant in der Farbe grünblau, auf dem Parkplatz hinter dem Carré beschädigt. Der A6 stand dort in der letzten Parkbucht an einer Durchfahrt. Hier wurde der Audi durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Es ...

mehr