Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dörpen - Zeugen nach Unfall gesucht

Dörpen (ots)

Am 02. April kam es gegen 05.05 Uhr in Dörpen, auf der Ahlener Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein dunkler Opel befuhr die Ahlener Straße aus Richtung Dörpen kommend. Beim Durchfahren einer Linkskurve geriet der Opel auf die Gegenfahrbahn, wodurch ein entgegenkommender Opel nach rechts ausweichen musste und in den Seitenraum fuhr. Hierbei streifte das Fahrzeug einen Baum. Es kam zum Unfall mit Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Auffällig war, dass der linke Scheinwerfer des flüchtigen Opel nicht funktionierte. Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/926-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell