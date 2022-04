Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Unfall auf Parkplatz gesucht

Nordhorn (ots)

Am 1. April kam es zwischen 16.55 Uhr und 17.10 Uhr in Nordhorn in der Straße Am Eichenhain zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde durch eine unbekannte Verkehrsteilnehmerin auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes die Fahrertür eines VW-Tiguan beschädigt. Die Fahrerin eines weißen Smart verließ die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Dame soll zwischen 50 und 55 Jahre alt gewesen sein und braune, lockige Haare, die hochgesteckt gewesen seien, gehabt habe. Zudem habe sie eine normale Statur gehabt und eine kurze, khakifarbene Jacke getragen. Die Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen.

