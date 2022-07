Polizei Dortmund

POL-DO: E-Scooter-Fahrer stürzt bei Verkehrsunfall in Dortmund-Hörde - Zeugen gesucht

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0768

Bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Lange Hecke ist am 5. Juli ein E-Scooter-Fahrer gestürzt und hat sich verletzt. Die Polizei sucht nun nach einer beteiligten Autofahrerin.

Der 27-jährige Dortmunder gibt an, an diesem Tag gegen 8 Uhr mit einem Leih-E-Scooter die Straße Lange Hecke in westliche Richtung befahren zu haben. Etwa in Höhe der Bushaltestelle "Willem-van-Vloten-Straße" sei plötzlich ein Auto aus der Karl-Harr-Straße gekommen, dem er ausweichen musste. Bei diesem Manöver sei er gestürzt.

Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Im Nachhinein meldete der Dortmunder den Verkehrsunfall der Polizei. Diese sucht nun die beteiligte Autofahrerin und bittet um Hinweise zu der Frau und/oder ihrem Auto. Die Fahrerin soll dunkelhaarig gewesen sein und hatte ein kleines Kind mit im Fahrzeug. Zu dem Auto liegt leider keine Beschreibung vor.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiwache in Dortmund-Hörde unter Tel. 0231/132-1421 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell