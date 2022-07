POL-DO: 75-Jährige wird am Zebrastreifen leicht verletzt: Polizei sucht Zeugen und Fahrer eines grau-silbernen Autos

Polizei Dortmund

75-Jährige wird am Zebrastreifen leicht verletzt: Polizei sucht Zeugen und Fahrer eines grau-silbernen Autos

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0775

Nach einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Graf-Adolf-Straße/Im Hagen in Lünen am Montag (11. Juli) um 12 Uhr sucht die Polizei jetzt Zeugen und auch explizit den Fahrer eines vermutlich grau-silbernen Autos. Eine Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Nach bisherigem Ermittlungsstand war die 75-jährige Lünerin auf dem Weg zu ihrem Auto, das sich auf dem Parkplatz an der Ecke Graf-Adolf-Straße/Im Hagen befand. Beim Überqueren des dortigen Zebrastreifens sei plötzlich ein grau-silbernes Auto auf sie zugekommen und habe sie leicht am Knie touchiert. Die Frau stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu.

Der Autofahrer stieg dann aus, erkundigte sich nach dem Wohlergehen der Frau und fuhr anschließend weiter - wann genau, ist aber bisher unklar. Möglicherweise blieb der Mann auch noch länger vor Ort. Seine Personalien sind aber nicht bekannt.

Zeugen, die etwas gesehen haben, und auch der Autofahrer selbst werden nun dringend gebeten, sich bei der Polizei Dortmund zu melden, um den Unfallhergang zu ermitteln. Melden Sie sich bitte auf der Wache Lünen unter 0231/132-3121.

