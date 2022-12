Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Betrunkener Radfahrer auf der Römerstraße

Rottweil (ots)

Der Polizei ist am Mittwoch, gegen 14.30 Uhr, gemeldet worden, dass ein Radfahrer in der Römerstraße beinahe mehrfach während der Fahrt hingefallen wäre. Bei einer Kontrolle des 28-jährigen Radfahrers stellten die Beamten Anzeichen für den Konsum von Alkohol fest. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest mit einem Wert von über 2,5 Promille bestätigte den Verdacht. Nachdem der Mann für die Entnahme einer Blutprobe mitgenommen werden sollte, zeigte sich dieser aggressiv und versuchte eine Polizeibeamtin zu treten. Der 28-Jährige konnte überwältigt und festgenommen werden. Der Radfahrer musste eine Blutprobe abgeben und konnte anschließend in einer Zelle seinen Rausch ausschlafen. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann ein.

