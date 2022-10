Landesfeuerwehrverband Sachsen e.V.

LFV-Sachsen: RADIO PSR zeichnet Feuerwehrfrau und Feuerwehrmann des Jahres aus

Bild-Infos

Download

Dresden (ots)

Leipzig/Sachsen. 28.10.2022.

Ihr steht Tag und Nacht bereit, schützt und rettet Menschenleben und riskiert dabei oft Euer eigenes - die vielen Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehren im Land. Als offizieller Partner der Freiwilligen Feuerwehren in Sachsen hat RADIO PSR heute zwei Mitgliedern für ihr besonderes Engagement gedankt und zum zweiten Mal die Auszeichnung "Feuerwehrfrau und Feuerwehrmann des Jahres" verliehen. Anfang Oktober startete RADIO PSR den Aufruf zur Wahl der Feuerwehrfrau und den Feuerwehrmann des Jahres. Radio PSR als Partner der Freiwilligen Feuerwehren in Sachsen ist das Thema eine Herzensangelegenheit. "Wir möchten an dieser Stelle diejenigen ehren, die im Hintergrund immer alle Fäden zusammenhalten oder sich für den Nachwuchs engagieren. In diesem Jahr gucken wir natürlich auch mit auf die Waldbrände in der sächsischen Schweiz und an der Grenze zu Brandenburg. Und mit Sachsenlotto haben wir auch einen starken Partner an unserer Seite." erklärt RADIO PSR Programmchef Torsten Birenheide. Die Hörer konnten online auf www.radiopsr.de verdiente Kameradinnen und Kameraden vorschlagen und machten davon auch regen Gebrauch. "Es ist toll zu sehen, dass die Menschen im Freistaat die wichtige Arbeit der Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr auch sehen. Wir haben so viele Einsendungen bekommen - DANKE für euren Dienst, liebe Feuerwehrfrauen- und Männer, DANKE Sachsen!", so RADIO PSR-Morgenmoderatorin Claudia Switala. "Es sind ganz normale Menschen aus deinem Umfeld, die da ihr Leben aufs Spiels setzen. Da hab´ ich höchsten Respekt!"

Jetzt hat die vierköpfige Jury entschieden.

Neben den RADIO PSR-Moderatoren Claudia Switala aus der Steffen Lukas-Show und Tino Rockenberg aus der Rockenberg-Show gehörten ihr Beate Lahmann (erfahrene Feuerwehrfrau der Freiwilligen Feuerwehr Königsbrück) sowie Thomas Kreher (Referatsleiter Öffentlichkeitsarbeit beim Landesfeuerwehrverband Sachsen e.V. und selbst Feuerwehrkamerad) an. "Die Entscheidung ist uns auch in diesem Jahr nicht leichtgefallen. Wir möchten natürlich jeder einzelnen Kameradin und jedem einzelnen Kameraden Danke sagen. Die Auszeichnung an die beiden Gewinner gilt stellvertretend für alle Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner in Sachsen", so Thomas Kreher. "Ich würde gern jedem ein Stückchen vom Pokal geben, der hier vorgeschlagen wurde." stimmt Tino Rockenberg zu.

Heute Morgen in der Steffen Lukas-Show wurden die Gewinner mit der Jury-Entscheidung überrascht.

Die RADIO PSR Feuerwehrfrau und der Feuerwehrmann des Jahres Die Auszeichnung für die FeuerwehrFRAU des Jahres 2022 geht an Anna-Lisa Novak (26)von der Freiwilligen Feuerwehr Zschaitz und Freiwillige Feuerwehr Döbeln (Doppelmitgliedschaft): Die Hauptlöschmeisterin fand ihre ehrenamtliche Berufung über die Jugendfeuerwehr, die sie offen, mit Herzblut und begeisternd an den Nachwuchs als Jugendwartin weitergibt. Feuerwehrkameradschaft und Mitmenschen loben ihre sympathische, zielstrebige und positive Art, Aufgaben und Probleme als Herausforderungen anzugehen. Außerdem beeindruckt die 26jährige durch ihr feuerwehrtechnisches Wirken über die Gemeindegrenzen hinaus und war während der verheerenden Großbände in der Sächsischen Schweiz im Einsatz. "Den Blick auf ihren Werdegang innerhalb der Feuerwehr finde ich beeindruckend - mit gerade mal erst 26 Jahren schon so viel Verantwortung übernommen, so straight ihren Feuerwehrweg gegangen - das ist schon was Besonderes" begründet Tino Rockenberg die Entscheidung der Jury.

Der FeuerwehrMANN des Jahres 2022 ist Thomas Kasper (33) von der Freiwilligen Feuerwehr Rohne. Dort zeichnet sich der stellevertretende Wehrleiter durch überdurchschnittlichen Einsatz aus, setzt wichtige Impulse bei der Ausbildung und konnte entscheidend an der Umsetzung des Gerätehaus-Neubaus mitwirken. Thomas Kasper gehört außerdem zum Team der Kinderfeuerwehr der Verwaltungsgemeinschaft Schleife und hat einen wichtigen Anteil an der erfolgreichen Wissensvermittlung und der großen Begeisterung der Kleinsten für das Ehrenamt. Über die Feuerwehrarbeit hinaus unterstützt der Familienmensch wesentlich das Gemeinschaftsleben und den Zusammenhalt im Ort. "Jemand, der die Werte der Feuerwehrgemeinschaft - also Kameradschaft, einander helfen, gemeinsam etwas schaffen - der das auch außen zeigt und in der Gemeinde lebt, verdient einfach eine Anerkennung und großen Dank." so Beate Lahmann über die Jury-Entscheidung. Steffen Lukas und Claudia Switala aus der Steffen Lukas-Show lassen sich es nicht nehmen, voraussichtlich in der kommenden Woche gemeinsam mit den Feuerwehr-Experten den Preis persönlich an die glücklichen Gewinner zu übergeben. Die Gewinner erhalten von RADIO PSR zusätzlich eine Gewinnprämie von 1.112 Euro.

Weitere Informationen:

https://www.radiopsr.de/feuerwehr-award Pressekontakt RADIO PSR: Beate Schubert | Beate.Schubert@radiopsr.de | 0341 - 355 355 719

Original-Content von: Landesfeuerwehrverband Sachsen e.V., übermittelt durch news aktuell