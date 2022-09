Landesfeuerwehrverband Sachsen e.V.

LFV-Sachsen: Zusammenhalt Feuerwehr Kameradschaftseinsatz für die sächsischen Feuerwehren am 05.11.2022

Dresden (ots)

Der Landesfeuerwehrverband Sachsen e.V. ruft auf zum Einsatz für Kameradschaft und Zusammenhalt in den sächsischen Feuerwehren am 05.11.2022 auf dem Flughafen Dresden. Seit dem Jahr 2011 beteiligt sich der Landesfeuerwehrverband Sachsen e.V. am Bundesprogramm Zusammenhalt durch Teilhabe, seit 2020 mit dem Projekt ASPEKT 112. Die in diesem Rahmen von Bund und Land zur Verfügung gestellten Mittel gehen ausschließlich in die Förderung der Kameradschaft und des Zusammenhalts in den sächsischen Feuerwehren. Im Angebot sind Beratungs- und Präventionsmöglichkeiten für alle Fälle und Situationen, die geeignet sind, die Kameradschaft in den sächsischen Feuerwehren zu gefährden. Aber auch eine breite Palette an Seminaren ist im Programm. Auf dem Fachtag am 05.11.2022 soll es darum gehen, was die Feuerwehr zusammenhält. Was sind die Dinge, die unsere Kameradschaftlichkeit und unseren Zusammenhalt ausmachen? Was brauchen wir dafür? Vertreter vom Deutschen Feuerwehrverband, aus dem Landesfeuerwehrverband Sachsen e.V., aus anderen Landesverbänden und aus dem Feuerwehrumfeld geben ihre Antworten auf diese Fragen. Besonders freuen wir uns auch über die Denkanstöße, die uns Prof. Werner J. Patzelt, ein kritischer Geist unserer Zeit, mit auf den Weg in den zweiten Teil des Tages geben wird. Denn dann wird es in Workshops zu den Themen Jugendfeuer, Teamzusammenhalt unter sich ständig ändernden Bedingungen, Ausbildungsgestaltung, Führung- und Leitungsaufgaben und Kameradschaftlichkeit im Allgemeinen gehen. Gedanken aus den Impulsen und den Workshops geben wir zum Abschluss des Tages an ein spannend besetztes Podium mit Vertretern aus DFV und LFV. Alle Gäste können sich an der entstehenden Diskussion beteiligen und ihre Gedanken und Fragen zum Thema loswerden. Durch den Tag führt uns Feuerwehrkamerad und Moderator Hermann Zengeler. Das inhaltliche Programm wird abgerundet durch die Möglichkeit der Kinderbetreuung mit geplantem Ausflug zur Werkfeuerwehr, einer Ausstellung von Feuerwehrfahrzeugmodellen und natürlich einem gedeckten Mittagstisch. Alle Angehörigen der sächsischen Feuerwehren sowie all jene, die sich dem Thema verbunden fühlen, sind herzlich zur kostenfreien Teilnahme an der Veranstaltung eingeladen. Fachtag 'Zusammenhalt Feuerwehr' Datum: 05.11.2022 Uhrzeit: 09:00 - 17:00 Uhr Ort: Konferenzzentrum Dresden Flughafen Veranstaltet von: ASPEKT 112 (Landesfeuerwehrverband Sachsen e.V.)

