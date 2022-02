Landesfeuerwehrverband Sachsen e.V.

LFV-Sachsen: Landesfeuerwehrverband Sachsen e.V.(LFV) zieht Bilanz zum 4. Twittergewitter

Der LFV informierte u.a. über seine Verbands- und Facharbeit und die Jugendfeuerwehr Sachsen.

Dresden (ots)

Jedes Jahr am 11. Februar ist der Tag des europäischen Notrufs. Seit 2009 wird dieser Tag jährlich begangen, viele Feuerwehren geben in ihren Social-Media Kanälen Informationen zum Verhalten in Notsituationen sowie zum Notruf 112. Ebenfalls an diesem Tag startet seit vier Jahren über den Kurznachrichtendienst Twitter das "Twittergewitter". Diese Social-Media-Aktion wurde durch das Netzwerk der Pressesprecher der Berufsfeuerwehren in Deutschland organisiert. Mehr als 60 Berufsfeuerwehren aus ganz Deutschland sowie der Deutsche Feuerwehrverband lassen an diesem Tag die Bevölkerung an ihrem Alltag sowie deren Arbeit teilhaben. Der Landesfeuerwehrverband Sachsen e.V. beteiligte sich in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal am bundesweiten "Twittergewitter" unter den Hashtags #sachsen112 und #112live. Die Vorbereitungen starteten schon im November 2021, um unsere Kurzinformationen in Text und Bild anschaulich den Lesern bereitstellen zu können. Auch dieses Jahr hatten wir uns zum Ziel gesetzt, möglichst viele Themengebiete zu platzieren. So informierten wir über die vielfältigen Aufgaben und Angebote unseres Verbandes, die Fach- und Öffentlichkeitsarbeit, präsentierten die Arbeit unserer Jugendfeuerwehr Sachsen und beleuchteten die Tätigkeiten der Feuerwehren sowie den Notruf 112. Wir gaben Tipps zum Vorbeugenden Brandschutz und der Notwendigkeit der Rauchwarnmelder in Wohnungen sowie Warnhinweise zu möglichen CO2-Vergiftungen. Weitere Themen waren unsere Projektarbeit, Tipps zur Mitgliedergewinnung in den Freiwilligen Feuerwehren sowie in der Jugendfeuerwehr. Brandschutzerziehung, ein wichtiges Thema für "Jung und Alt", mit der Feuerwehr 1 [TM] kinderleicht erklärt umd im Twittergewitter anschaulich erklärt. Auch Helfer brauchen Hilfe nach belastenden Ereignissen, dazu vermittelten wir themenbezogene Informationen. In unseren geplanten Tweetpausen retweeteten wir sachsenweit laufende Feuerwehreinsätze. An den Vorbereitungen des "Twittergewitters" waren fünf Kamerad:innen beteiligt. Durch den Referatsleiter Öffentlichkeitsarbeit Thomas Kreher wurden in der Zeit von 8 bis 20 Uhr knapp 100 Tweets gesendet. Alle Interaktionen des Landesfeuerwehrverband Sachsen e.V. zusammen erreichten über 29.000 Personen. Insgesamt konnten wir rund 50 neue Follower begrüßen und damit unsere Reichweite erneut erweitern. Der Landesfeuerwehrverband Sachsen e.V. wird auch nächstes Jahr am "Twittergewitter" teilnehmen. Wir planen unser Angebot 2023 zu erweitern und möchten Fragen während diesen Events aus der Bevölkerung und von Feuerwehrinteressierten live beantworten. Die Beiträge des LFV Sachsen e.V. sind unter www.twitter.com/lfvsachsen auch ohne Anmeldung beim Kurznachrichtendienst Twitter sichtbar.

Wir für Sachsen - Unsere Feuerwehren

Original-Content von: Landesfeuerwehrverband Sachsen e.V., übermittelt durch news aktuell