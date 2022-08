POL-OS: Quakenbrück: Einbruch in Gemeinschaftspraxis - Polizei sucht Zeugen

Bramsche (ots) - Um 10 Uhr befuhr am Mittwoch ein 75-jähriger Mann aus Bramsche den Fahrradweg an der Engterstraße in stadtauswärtige Richtung. An einer Fußgängerfurt beabsichtigte der Mann mit seinem Pedelec über die Engterstraße in Richtung Hansastraße zu wechseln. Dabei übersah er einen in gleiche Richtung fahrenden Sattelzug. Der 56-jährige Lkw-Fahrer aus ...

