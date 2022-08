Hagen a.T.W. (ots) - Der Landhandel für Gartenbedarf und zoologische Artikel an der Holperdorper Straße hatte in der Nacht zu heute ungebetenen Besuch. Unbekannte öffneten gewaltsam eine Außentür, gelangten so in das Gebäude und machten sich dort auf die Suche nach für sie interessanten Gegenständen. Ob die Täter dabei Beute machten, steht derzeit noch nicht abschließend fest. Hinweise auf verdächtige Personen ...

mehr