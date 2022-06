Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Jugendliche randalieren an Bushaltestelle

Am Mittwoch flüchteten Unbekannte vor der Polizei in Heidenheim.

Ulm (ots)

Gegen 1.30 Uhr waren mehrere Jugendliche an einer Bushaltestelle in der Zanger Straße. Sie warfen dort wohl Gegenstände umher und hielten Autos an. Beim Eintreffen der Polizei flüchteten die sechs Jungen und das Mädchen im Alter von zwölf bis 15 Jahren. Die Polizei stellte fest, dass an der Haltestelle ein Mülleimer aus seiner Betonhalterung gerissen wurde. Auch sei eine Werbetafel und ein Gefäß für Kies beschädigt worden, so die ersten Erkenntnisse der Polizei.

Diese sucht nun das Mädchen, welches schulterlange, schwarze Haare hat und korpulent sein soll. Auch die Jungen sucht die Polizei. Diese trugen Schildmützen und dunkle Kleidung.

Zeugen und Autofahrer die von den Jugendlichen angehalten worden sind werden gebeten, sich unter Tel. 07321/322430 zu melden.

Die Polizei gibt Tipps gegen die Lust an der Zerstörung. Schauen Sie nicht weg, wenn Sie beobachten, dass jemand öffentliche Einrichtungen oder Privateigentum beschädigt. Erstatten Sie Anzeige. Wenn Sie Zeuge von Vandalismus werden, geben Sie der Polizei möglichst genaue Hinweise zur Tatzeit, zum Tatort, zu den Tätern und zu eventuell benutzten Fahrzeugen. Nähere Informationen finden Sie im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

"Tu was" heißt eine Aktion der Polizei, die Zeugen ermutigt, richtig zu handeln. Weitere Informationen dazu gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

