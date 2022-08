POL-RE: Recklinghausen: Schlägerei am Wall - erste Erkenntnisse

Recklinghausen (ots) - Verstärkte Kontrollen des Radverkehrs fanden am Dienstag in Haltern am See und Datteln, und am Mittwoch in Marl und Recklinghausen statt. Hier der Link zur Ankündigung der Kontrollen vom 29.07.2022: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/5284898 Nach den zwei Aktionstagen zieht die Polizei nun folgende Bilanz: In Haltern am See wurden ...

mehr