POL-RE: Kreis Recklinghausen: Verstärkte Kontrollen des Radverkehrs - Bilanz

Recklinghausen (ots)

Verstärkte Kontrollen des Radverkehrs fanden am Dienstag in Haltern am See und Datteln, und am Mittwoch in Marl und Recklinghausen statt. Hier der Link zur Ankündigung der Kontrollen vom 29.07.2022: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/5284898

Nach den zwei Aktionstagen zieht die Polizei nun folgende Bilanz:

In Haltern am See wurden 31 Fahrräder und sieben Pedelecs kontrolliert. Die Polizei ahndete 16 Verwarnungsgelder wegen falschen Verhaltens im Straßenverkehr. Gegen einen Radfahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

In Datteln überprüften die Beamten insgesamt 43 Fahrräder und 13 Pedelecs und erhoben 21 Verwarngelder.

Im Stadtgebiet Marl verhielten sich 16 Radfahrer-/innen und 2 Pedelecfahrer-/innen falsch. Insgesamt wurden 57 Zweiradfahrer-/innen kontrolliert.

In Recklinghausen kontrollierten die Beamten 54 Radfahrende und 17 Pedelecfahrende. 18 Radfahrer zahlten ein Verwarnungsgeld.

Bei den Verstößen handelt es sich um mehrere Handyverstöße und Geisterradlern, einigen technischen Mängeln (Bremse, Klingel), die beanstandet wurden und eine Rotlichtfahrt.

Darüber hinaus wurden auch Geschwindigkeitskontrollen an relevanten Örtlichkeiten durchgeführt und das Verkehrsverhalten von Autofahrenden überwacht. Dabei ahndeten die Beamten 55 Verwarnungsgelder. In vier Fällen fertigte die Polizei Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

