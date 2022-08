POL-RE: Castrop-Rauxel: Dooring-Unfall

Recklinghausen (ots) - Nach einem Raub am ZOB in Recklinghausen erließ ein Richter am Amtsgericht Recklinghausen nun einen U-Haftbefehl, der sofort vollstreckt wurde. Der junge Recklinghäuser entriss am Dienstagabend einem 15-Jährigen eine Bauchtasche und eine Goldkette. Als die Polizei ihn kurz darauf festnahm, hatte er noch einen Schlagstock dabei. Auf Antrag der ...

