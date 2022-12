Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: PKW-Fahrerin missachtet Vorrang - zwei Verletzte

Niederkrüchten-Dam (ots)

Am Freitagabend ereignete sich in Niederkrüchten-Dam, an der Einmündung Mönchengladbacher Straße / Steinkenrather Weg ein Zusammenstoß zweier PKW. Eine 65-jährige Niederkrüchtenerin beabsichtigte, aus Elmpt kommend, von der Mönchengladbacher Straße nach links in den Steinkenrather Weg einzubiegen. Hierbei übersah sie offensichtlich den PKW einer 47-jährigen Frau aus Niederkrüchten, welche gemeinsam mit ihrer 10-jährigen Tochter die Mönchengladbacher Straße in entgegengesetzter Richtung befuhr, sodass es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. In der Folge wurden die 47-Jährige schwer und ihre Tochter leicht verletzt. Beide Personen wurden durch den ebenfalls hinzugerufenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Sollten Sie den Verkehrsunfall beobachtet haben, stellen Sie sich bitte als Zeuge zur Verfügung und melden sich unter 02162/377-0 bei der Polizei Viersen. /Ren (1265)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell