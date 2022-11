Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: An Parkplatz-Ausfahrt Radler erfasst

Kaiserslautern (ots)

An einer Parkplatz-Ausfahrt in der Pariser Straße sind sich am Mittwochabend ein Autofahrer und ein Fahrradfahrer sozusagen "in die Quere gekommen". Die Folgen: Der Radfahrer verletzte sich, an Fahrrad und Pkw entstanden Sachschäden.

Zu dem Unfall kam es gegen 19.50 Uhr, als ein 51-jähriger Mann mit seinem Pkw den Parkplatz eines Fast-Food-Betriebes verlassen und nach rechts auf die Pariser Straße auffahren wollte. Der Mann "tastete" sich mit seinem Wagen über den Gehweg nach vorne. In diesem Moment näherte sich von rechts der 38-jährige Biker, der auf dem Gehweg und entgegen der Fahrtrichtung stadteinwärts fuhr.

Das Auto erfasste das Fahrrad mit der Fahrzeugfront, so dass der Radler zu Boden stürzte. Er verletzte sich leicht an Kopf und Hand. Ein Rettungsdienst brachte den 38-Jährigen ins Krankenhaus. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell