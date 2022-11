Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mit Einsatz. Im Einsatz. - Komm ins Team!

Westpfalz (ots)

Schon fast Halbzeit im laufenden Schuljahr, und noch längst nicht jede Schülerin und jeder Schüler hat schon ihren/seinen Ausbildungsplatz für 2023 in der Tasche. Bei manchen laufen noch die Bewerbungen, und viele wissen gar nicht so recht, wie es nach der Schule für sie weitergehen soll.

Das Polizeipräsidium Westpfalz bietet am kommenden Montag, 21. November 2022, ab 15 Uhr am Standort Logenstraße 5 in Kaiserslautern einen "Berufsinfonachmittag" an. Unsere Einstellungsberater informieren dann über das Studium und die Ausbildung zur Polizeikommissarin, beziehungsweise Polizeikommissar, über den Weg zur Kriminalpolizei, und welche Möglichkeiten man auch ohne Abitur hat, zur Polizei zu kommen.

Der Zeitplan sieht so aus:

* Ab 15:00 Uhr: Der Weg zum Studium

* Ab 16:00 Uhr: Der weitere Weg zur Kriminalpolizei

* Ab 17:30 Uhr: Der Weg mit "Mittlerer Reife" über die Höhere Berufsfachschule (HBFS)

Interessierte junge Menschen sind herzlich eingeladen. Anmeldungen werden unter der E-Mail-Adresse ppwestpfalz.einstellungen@polizei.rlp.de gern entgegengenommen.

Wer am Montag keine Zeit hat, den Termin verpasst oder aus der Südwestpfalz kommt und nicht so weit fahren möchte, kann sich auch knapp drei Wochen später beim Berufsinformationsabend am Standort Pirmasens beraten lassen. Am Donnerstag, 8. Dezember 2022, geht es ab 18 Uhr im Dienstgebäude in der Wiesenstraße 6 ebenfalls für Interessierte um den "Traumberuf Polizei", das Studium, die Karrieremöglichkeiten und eine Zukunft in Uniform.

Anmeldungen für diesen Termin nimmt die Polizeidirektion Pirmasens gern unter pdpirmasens.presse@polizei.de an.

Informationen zu den geplanten Veranstaltungen und wo man sich anmeldet, sind auf der Internetseite der Polizei Rheinland-Pfalz unter https://s.rlp.de/DGtxb veröffentlicht. Alle Infos zum Polizeiberuf und den Ausbildungswegen sind auch unter polizei.rlp.de/karriere zu finden.

Bewerbungen für den Einstellungstermin im Mai 2023 können bis Ende des laufenden Jahres abgegeben werden. Es sind noch Plätze frei. Bewerbungsschluss ist am 31.12.2022. |cri

