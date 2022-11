Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Autoaufbrecher auf frischer Tat ertappt

Hütschenhausen (Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach) (ots)

Auf frischer Tat hat eine Anwohnerin der Langgewanne in Hütschenhausen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag drei mutmaßliche Autoaufbrecher erwischt. Über ihre Überwachungskamera beobachtete die 29-jährige Frau die Männer, wie sie sich an geparkten Pkws zu schaffen machten. Sie rüttelten An den Türen und suchten vermutlich unverschlossene Autos. Die Frau verständigte daraufhin die Polizei. Die ausgerückte Streife nahm die drei Männer gegen 2:30 Uhr vorübergehend fest. Sie wurden mit zur Dienststelle genommen, wo sie erkennungsdienstlich behandelt wurden. Ob die vergangenen Diebstähle aus Fahrzeugen auf das Konto des Trios gehen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Betroffene, denen am Donnerstagmorgen möglicherweise aufgefallen ist, dass etwas aus ihrem Auto fehlt oder der Innenraum durchwühlt wurde, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06371 805-0 mit der Polizei in Landstuhl in Verbindung zu setzen. |elz

