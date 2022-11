POL-PPWP: Zum Glück bei der echten Polizei nachgefragt...

Enkenbach-Alsenborn (ots) - Die Polizei sucht Zeugen, die am Dienstagnachmittag auf der B48 bei Alsenborn unterwegs waren. Eine Polizeistreife entdeckte gegen viertel vor sechs am Kreisel einen Hyundai mit eingeschaltetem Warnblinker. Nach Angaben der Fahrerin war sie gegen 17:30 Uhr aus Richtung der Polizeiliegenschaft kommend in den Kreisel eingefahren. Dabei kamen ihr die Lichter eines Fahrzeugs entgegen. Bei dem ...

mehr