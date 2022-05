Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Terminhinweis für die Medien Innenminister Lewentz eröffnet Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler

Koblenz / Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Innenminister Roger Lewentz wird die Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler (Landkreis Ahrweiler) wiedereröffnen. Das Gebäude der Polizeiinspektion in der Innenstadt von Bad Neuenahr-Ahrweiler war durch die Flutkatastrophe schwer beschädigt worden.

Ab der Wiedereröffnung wird die Polizeiinspektion wieder an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr besetzt sein. Der Wechselschichtdienst wird von Beginn an seine Arbeit aufnehmen. Weitere Einheiten werden in den kommenden Wochen in die Polizeiinspektion zurückkehren.

An der Eröffnung nehmen neben Innenminister Lewentz unter anderem auch die Wiederaufbaubeauftragte, Staatssekretärin Nicole Steingaß, der Präsident des Polizeipräsidiums Koblenz, Karlheinz Maron, sowie Landrätin Cornelia Weigand teil. Die Eröffnung findet statt am

Freitag, 13. Mai 2022, um 15 Uhr,

Max-Planck-Straße 2, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler.

Um eine Anmeldung an pressestelle@mdi.rlp.de wird gebeten.

