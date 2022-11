Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Dreister Taschendiebstahl beim Shoppen

Kaiserslautern (ots)

Ein ziemlich dreister Taschendiebstahl ist der Polizei am Dienstag aus der Fackelstraße gemeldet worden. Einer 30-jährigen Frau wurden hier in der Mittagszeit mehrere hundert Euro aus der Tasche gestohlen, während sie sich in einem Geschäft für Damenbekleidung aufhielt. Erst als sie an der Kasse etwas bezahlen wollte, fiel der Frau auf, dass ihr Bargeld verschwunden ist.

Eine erste Sichtung der Videoaufnahmen ergab, dass eine unbekannte Frau als mutmaßliche Täterin in Frage kommt. Die Aufnahmen zeigen, wie sich die Unbekannte der 30-Jährigen nähert und dann im "günstigen" Moment zuschlägt: Während sich das Opfer nach vorne beugt, um Schuhe anzuprobieren, macht sich die Diebin an der Umhängetasche der Frau zu schaffen, die durch deren Körperhaltung auf dem Rücken hängt. Blitzschnell öffnet sie den Reißverschluss und zieht das Bargeld aus einem Innenfach der Tasche. Anschließend macht sich die Täterin aus dem Staub.

Anhand der Kameraaufnahmen kann die Tatverdächtige folgendermaßen beschrieben werden: zwischen 28 und 45 Jahre alt, ungefähr 1,62 bis 1,65 Meter groß, kräftige Statur, dunkle schulterlange Haare, bekleidet mit einer blauen Jeans, schwarzer Steppjacke, darunter ein pinkfarbener Rolli, auf dem Kopf eine schwarze Strickmütze mit weißem Emblem, an den Füßen weiße Sneaker der Marke Nike mit schwarzem Logo; bei sich hatte die Frau eine beige-braun gemusterte Umhängetasche.

Zeugen, denen die mutmaßliche Diebin irgendwo aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

