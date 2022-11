Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Nach Hausverbot an Desinfektionsspender zu schaffen gemacht

Kaiserslautern (ots)

Obwohl ein 34-Jähriger wegen Ladendiebstahls Hausverbot in einem Drogeriemarkt in der Innenstadt hat, tauchte der Mann am Dienstagnachmittag dort wieder auf. Mehrfach wurde er vom Verkaufspersonal aufgefordert, das Geschäft zu verlassen - erfolglos. Dann machte sich der 34-Jährige an einem Desinfektionsspender im Eingangsbereich der Drogerie zu schaffen. Er trank von dem Desinfektionsmittel. Alarmierte Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst kümmerten sich um den Mann. Eine Gesundheitsgefährdung konnten die Sanitäter nicht feststellen. Offensichtlich hatte der 34-Jährige nur eine geringe Menge des Desinfektionsmittels zu sich genommen. Der psychisch auffällige Mann wurde von der Ordnungsbehörde in einer Fachklinik vorgestellt.

Achtung! Der Verzehr von Desinfektionsmitteln ist gefährlich und kann schwere Gesundheitsschäden verursachen! Nicht nachmachen! |erf

