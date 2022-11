Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mit Pfefferspray attackiert

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Mittwochmittag auf dem Willy-Brandt-Platz unterwegs waren und eine Beobachtung gemacht haben. Hier soll es gegen 12:50 Uhr zu einer Körperverletzung gekommen sein. Nach Angaben des 19-jährigen Opfers, war er mit Freunden auf dem Platz unterwegs, als ihn ein Unbekannter von hinten und ohne Vorwarnung mit Tierabwehrspray attackierte. Danach floh der Täter zu Fuß in Richtung Pfalztheater. Der 19-Jährige erlitt durch das Spray Reizungen der Atemwege sowie der Augen. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Unbekannte hatte schwarze Kleidung an und einen Schal um sein Gesicht gewickelt. Weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 - 2150 bei der Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße zu melden. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell