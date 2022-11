Polizei Dortmund

POL-DO: Räuberischer Diebstahl in der Dortmunder Innenstadt - ein Tatverdächtiger festgenommen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1249

Am Donnerstagmittag (10. November) ist es gegen 11.30 Uhr zu einem räuberischen Ladendiebstahl in einem Kaufhaus am Westenhellweg (Ecke Hansastraße) in Dortmund gekommen. Die Beamten nahmen einen Tatverdächtigen fest.

Ersten Aussagen zufolge wurde ein 32-Jähriger ohne festen Wohnsitz dabei beobachtet, wie er hochwertige Kleidung aus dem Geschäft entwenden wollte. Die Ladendetektive (32, 35 und 42 Jahre alt) sprachen ihn daraufhin an. Nach einem kurzen Gespräch zog der 32-jährige Tatverdächtige eine Metallstange aus seinem Rucksack und schlug den 32-jährigen Dortmunder damit ins Gesicht. Die Ladendetektive erfassten den Mann und fixierten ihn.

Die hinzugerufenen Polizisten kannten den Tatverdächtigen bereits. Sie nahmen ihn fest und fertigten eine Anzeige. Die weiteren Ermittlungen dauern nun an. Die drei Ladendetektive wurden bei dem Vorfall leicht verletzt.

