POL-DO: Verkehrsunfall auf der A 44 bei Werl - offensichtlich Alkohol im Spiel

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1242 In der Nacht zu Donnerstag (10. November) ist es gegen 1.30 Uhr zu einem Einbruch in eine Gaststätte in der Harnackstraße in Dortmund gekommen. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen. Ersten Aussagen zufolge haben Anwohner gegen 1.30 Uhr ein Klirren wahrgenommen und daraufhin den Notruf der Polizei gewählt. Daraufhin konnte ein Mann ...

mehr