POL-H: Lehrte-Ahlten: 73-Jähriger tritt auf die Fahrbahn und verstirbt nach Zusammenstoß mit einem Pkw - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots) - Am Sonntagabend, 14.08.2022, wollte ein alkoholisierter 21-Jähriger beim Autohof Garbsen-Nord an der Bundesautobahn (BAB) 2 Alkohol entwenden. Als er von dem Tankwart angesprochen wurde, fing er an zu randalieren, griff die Einsatzkräfte an und verletzte diese. Nach bisherigen Erkenntnissen der Autobahnpolizei versuchte der alkoholisierte ...

