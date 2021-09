Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen-Oppau und Pfingstweide - Diebstahl von Katalysatoren

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht vom 23. auf den 24.09.2021 entwendeten bisher unbekannte Täter die Katalysatoren an zwei geparkten PKW. Die Täter hatten sich hierzu an einem Audi A 4 in der Rheinstraße und an einem VW Golf im Brüsseler Ring zu schaffen gemacht. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 zu melden unter Tel 0621 963-2222 oder per Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell