Polizei Dortmund

POL-DO: Einbruch in Gaststätte in Dortmund Mitte - Ein Tatverdächtiger festgenommen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1242

In der Nacht zu Donnerstag (10. November) ist es gegen 1.30 Uhr zu einem Einbruch in eine Gaststätte in der Harnackstraße in Dortmund gekommen. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen.

Ersten Aussagen zufolge haben Anwohner gegen 1.30 Uhr ein Klirren wahrgenommen und daraufhin den Notruf der Polizei gewählt. Daraufhin konnte ein Mann beobachtet werden, wie er sich durch eine zersprungene Scheibe, welche er ersten Erkenntnissen zufolge zuvor eingeworfen hatte Zutritt zu einer Gaststätte verschaffte. Die wenig später eingetroffenen Kräfte der Polizei konnten einen 18-jährigen Dortmunder im Innenraum der Gaststätte antreffen. Er wies Schnittverletzungen auf und konnte den Polizisten keine Erklärung liefern, warum er sich im Innenraum aufhielt. Der 18-Jährige ist bereits polizeilich bekannt. Er wurde festgenommen und die Ermittlungen dauern an.

