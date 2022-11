Polizei Dortmund

POL-DO: Weniger Spenden, größerer Bedarf: Polizei und Dortmunder Tafel laden zu einem Benefizkonzert in die Reinoldikirche ein

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1235

Gemeinsame Presseinformation der Dortmunder Tafel und des Polizeipräsidiums Dortmund

Weniger Lebensmittel, aber ein deutlich größerer Bedarf: Auch die Dortmunder Tafel spürt aus verschiedenen Richtungen die wirtschaftlichen Folgen des Angriffs Russlands auf die Ukraine, die Inflation, die steigenden Energiepreise und höhere Kosten ganz allgemein. Die Polizei in Dortmund und die Tafel laden deshalb gemeinsam zu einem Benefizkonzert am 30. November 2022 (Einlass 18.30 Uhr / Beginn 19 Uhr) in die St. Reinoldi-Kirche ein, um für Solidarität und Unterstützung zu werben. Dabei verfolgen sie ein besonderes Ziel.

25 Musikerinnen und Musiker des Landespolizeiorchesters NRW unter der Leitung von Scott Lawton, der Polizeibeamte Oliver Schmitt und der Opernkinderchor der Chorakademie Dortmund proben aktuell für ein starkes Musikprogramm mit Titeln wie "Sleigh Ride", "White Christmas", "Amazing Grace", "Hallelujah", "Ich bin nicht wie Du" und auch Klezmer Classics. Das Landespolizeiorchester und die Dortmunder Tafel

Dortmunds Polizeipräsident Gregor Lange bittet die Bürgerinnen und Bürger um Unterstützung: "Der Krieg in der Ukraine und die Konflikte auch in vielen anderen Ländern, die Klimakrise, steigende Preise und viele andere Druckpunkte, die uns alle belasten: In schwierigen Zeiten sind wir tagtäglich umgeben von schlechten Nachrichten. Gute Nachrichten schaffen es kaum noch an die Oberfläche. In diesem Umfeld möchten wir mehr als ein Zeichen setzen und mit dem Benefizkonzert in der Stadtkirche St. Reinoldi ein wichtiges und noch junges Projekt der Tafel unterstützen: die Kinder-Tafel. Denn wir wissen: Die aktuelle Situation trifft die Schwächsten in unserer Gesellschaft am härtesten. Wir als Polizei sind eine Behörde, in der Bürgerinnen und Bürgerin für die Stadt arbeiten. Gerade jetzt können wir gemeinsam Solidarität zeigen und nachhaltig wirken."

Bildung, Bewegung, Ernährung und Sport - das sind die Angebote der Kinder-Tafel, die sich an die Kinder der mehr als 4500 Tafel-Kundinnen und Kunden richten. Dazu Dr. Horst Röhr vom Vorstand der Tafel: "Mehr als 70 Prozent der Studierenden stammen aus Akademiker-Familien. Unsere Kinder-Tafel soll in möglichst vielen Einzelfällen für mehr Gerechtigkeit auch in dem wichtigen Bereich der Bildung sorgen. Die Herkunft eines Kindes und schlechte finanzielle Verhältnisse dürfen den Aufstieg im Bildungssystem nicht verhindern. Genau da setzen wir mit unserer Arbeit an. Sie soll die Chancen benachteiligter Kinder deutlich verbessern, denn Kinder sind die Zukunft unserer Gesellschaft. Sie bestmöglich zu fördern ist unser Anspruch und diesen Anspruch müssen wir finanzieren können."

Die Folgen der Pandemie wirken vor allem auch in den von Armut betroffenen Familien nach, jetzt verschärfen Preisexplosionen ihre Not. Finanzielle Engpässe bereiten dabei zusätzliche Sorgen. Die rund 400 Beschäftigten der Tafel spüren das. Sie begegnen Menschen, die sich für ihre Lebenslage schämen und fortwährend überlegen müssen, wofür sie den Euro ausgeben. Und die Tafel-Beschäftigten begegnen ihren Kundinnen und Kunden wertschätzend.

Am 5. Oktober 2022 folgte Polizeipräsident Gregor Lange einer Einladung von Dr. Horst Röhr in die Tafelzentrale an der Osterlandwehr in der Nordstadt. Wie gut organisiert die Tafel ist und wie menschlich der Kontakt auf beiden Seiten der Lebensmittelausgabe ist, zeigte sich auch an diesem Tag sehr deutlich. Der zweistündige Besuch war zugleich der Termin, an dem die gemeinsame Ausrichtung des Benefizkonzertes für die Kinder-Tafel am 30. November 2022 beschlossen wurde.

Die Tafeln in Deutschland und auch die Dortmunder Tafel spüren derzeit einen Rückgang bei den Spenden und vor allem bei den Lebensmittelspenden, was u.a. daran liegt, dass die Lebensmittelhersteller aufgrund stark gestiegener Betriebskosten weniger produzieren. Das führt dazu, dass die Lieferfahrzeuge der Tafel an den Supermärkten und Bäckereien weniger Waren erhalten.

Der Eintritt zu dem Benefizkonzert am 30. November 2022 ist frei. Die Polizei und die Tafel bitten um Spenden. Tipp: Verbinden Sie das Konzert in St. Reinoldi mit einem Besuch der Weihnachtsstadt in der City - und bringen Familienangehörige und Freunde mit.

Homepage der Dortmunder Tafel: https://dortmundertafel.de/die-tafel-in-dortmund.html

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell