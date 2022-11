Polizei Dortmund

POL-DO: Drei Brände in der Dortmunder Innenstadt - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1236

Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag (8. November) in der Dortmunder Innenstadt zwei Müllbehälter sowie eine Holzkutsche in Brand gesetzt und beschädigt. Die Polizei geht nach den ersten Ermittlungen von vorsätzlichen Taten aus und sucht noch Zeugen.

Polizei und Feuerwehr wurden gegen 5.30 Uhr von Zeugen alarmiert. Zunächst fanden sie in einer Unterführung an der Thomas-/Reinoldistraße einen brennenden Papiercontainer vor. Zudem wurden die Beamten aufmerksam auf einen weiteren Metallmülleimer im südöstlichen Bereich des Platzes von Leeds, in dem Unrat brannte. Und auf einen Brand an einer Holzkutsche, die sich im Rahmen des Hansemarktes auf dem Ostenhellweg (gegenüber Hausnummer 3) befand.

Haben Sie in der Nacht verdächtige Beobachtungen im Bereich der Tatorte gemacht? Dann melden Sie sich bitte beim Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell