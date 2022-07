Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Münsterstraße/ Geldbörsen gestohlen

Coesfeld (ots)

Im Kik an der Münsterstraße waren Taschendiebe am Donnerstag (14.07.22) zweimal erfolgreich. Unbekannte entwendeten einer 67-jährigen Dülmenerin das Portemonnaie zwischen 12.45 Uhr und 13.15 Uhr aus der Handtasche. Zum Zeitpunkt des Diebstahls befand sie sich an den Kleiderständern vor dem Geschäft.

Der Diebstahl der Geldbörse einer 32-jährigen Dülmenerin geschah zwischen 13 Uhr und 14.30 Uhr. An der Kasse stellte sie den Verlust ihres Portemonnaies fest, das sich in einer Tasche am Kinderwagen befand. Eine unbekannte Frau kam der Dülmenerin in dem Geschäft nah. Diese ist rund 45 Jahre alt, schlank und um die 1,60 Meter groß.

Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell