Polizei Dortmund

POL-DO: Drei Tatverdächtige nach Diebstahl festgenommen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1237

Am Dienstagabend (8. November) gegen 22 Uhr ist es zu einem versuchten Diebstahl auf dem Gelände einer Metallfirma in der Overhoffstraße in Dortmund gekommen. Drei Tatverdächtige wurden im Rahmen der Fahndung festgenommen.

Durch das Videoüberwachungssystem einer Metallfirma wurden drei Täter dabei beobachtet, wie sie Metall zum Abtransport bereitlegten. Sie entfernten sich anschließend aus dem videoüberwachten Bereich. Die eingetroffenen Beamten eilten den Tätern hinterher. Den drei Männern (19, 20 und 30 Jahre alt) gelang zunächst die Flucht, indem sie über einen ca. vier Meter hohen Metallzaun kletterten. Mithilfe des eingesetzten Hubschraubers der Polizei und Zeugenhinweisen nahmen die Polizisten wenig später drei verdächtige Personen auf der Straße Flaspoete ins Visier.

Die Männer eilten in einen Hinterhof. Dort versuchten sie erneut zu flüchten. Die 20- und 30-jährigen Dortmunder wurden durch die Beamten festgesetzt. Dem 19-jährigen Dortmunder gelang zunächst erneut die Flucht. Ein aus dem Landrat Unna hinzugeeilter Diensthund konnte ihn jedoch stellen. Alle drei wurden vorläufig festgenommen. Der 20-Jährige und der 19-Jährige sind der Polizei bereits aufgrund ähnlicher Delikte bekannt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell