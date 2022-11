Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht mit Fotos nach mutmaßlicher EC-Karten-Betrügerin

Dortmund (ots)

Die Polizei Dortmund sucht mit Fotos nach einer mutmaßlichen EC-Karten-Betrügerin. Die Frau steht im Verdacht, im Juli mehrfach mit einer gestohlenen Karte Bargeld abgehoben zu haben.

Die EC-Karte befand sich in der Geldbörse, die einer 82-jährigen Dortmunderin am Vormittag des 12. Juli in der Hörder Innenstadt gestohlen wurde. Nach der Tat wurde mit der Karte mehrfach Bargeld abgehoben - insgesamt ein vierstelliger Betrag.

Die Polizei fragt nun: Wer kennt diese Frau und kann Angaben zu ihrer Identität und/oder ihrem Aufenthaltsort machen? Die Fotos finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter dem folgenden Link: https://polizei.nrw/fahndung/90933

Hinweise gehen bitte an den Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.

