POL-LB: Korntal-Münchingen: Pkw-Lenker mit über vier Promille unterwegs

Ludwigsburg (ots) - Am Mittwoch gegen 15:20 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter in der Bahnhofstraße in Ludwigsburg einen E-Scooter der Marke "Ninebot" im Wert von rund 380 Euro und flüchtete anschließend in Richtung Stadtmitte. Der E-Scooter, an dem ein blaues Versicherungskennzeichen angebracht war, stand im Bereich des Bahnhofausgangs zur Pflugfelder Straße. Bei dem Täter soll es sich um eine männliche ...

