Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: E-Scooter am Bahnhof entwendet

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch gegen 15:20 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter in der Bahnhofstraße in Ludwigsburg einen E-Scooter der Marke "Ninebot" im Wert von rund 380 Euro und flüchtete anschließend in Richtung Stadtmitte. Der E-Scooter, an dem ein blaues Versicherungskennzeichen angebracht war, stand im Bereich des Bahnhofausgangs zur Pflugfelder Straße. Bei dem Täter soll es sich um eine männliche Person im Alter von 20-24 Jahren, mit einer Körpergröße von etwa 174 cm, dunklen Haaren und einem dunkleren Teint gehandelt haben. Weiterhin sei er mit einer grauen Jogginghose und einer dunklen schwarzen Jacke bekleidet gewesen und habe einen Rucksack getragen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell