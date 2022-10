Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Heilbronn und Polizeipräsidium Ludwigsburg Murr: 16-jähriger Tatverdächtiger nach schwerem räuberischen Diebstahl in Untersuchungshaft

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt seit Sonntagabend gegen einen 16 Jahre alten Jugendlichen, der verdächtigt wird, in einer Tankstelle in der Robert-Bosch-Straße in Murr einen schweren räuberischen Diebstahl verübt zu haben.

Der Jugendliche soll gemeinsam mit einem noch Unbekannten gegen 19.45 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle betreten haben. Von einer ebenfalls noch unbekannten Kundin soll er dabei beobachtet worden sein, wie er eine Flasche Whiskey unter seiner Kleidung versteckte. Als die Frau ihn am Verlassen der Tankstelle gehindert habe, sei der 31 Jahre alte Tankstellen-Angestellte auf die Situation aufmerksam geworden. Im weiteren Verlauf sei es zwischen dem Tatverdächtigen und dem Verkäufer im Verkaufsraum der Tankstelle zu einem Gerangel gekommen. Der Jugendliche soll dem 31-Jährigen hierbei eine weitere Flasche über den Kopf geschlagen und ihn verletzt haben. Ein Zeuge habe den Tatverdächtigen schließlich zu Boden bringen und dort mit Hilfe weiterer Personen festhalten können. Bei der Durchsuchung des Jugendlichen fanden die eingetroffenen Polizisten die entwendete Flasche Whiskey, die sich nach wie vor unter seiner Jacke befand. Der Geschädigte wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn wurde der Tatverdächtige am Montag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl gegen den bereits polizeibekannten 16-Jährigen erließ, diesen in Vollzug setzte und den Jugendlichen in eine Justizvollzugsanstalt einwies. Die Ermittlungen dauern an.

