Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen-Schöckingen: Einbruch in der Gebersheimer Straße

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Dienstag 16:30 Uhr und Mittwoch 07:00 Uhr brach ein noch unbekannter Täter in ein Wohn- und Geschäftshaus in der Gebersheimer Straße in Schöckingen ein. Der Unbekannte gelangte gewaltsam über eine Türe in das Innere des Hauses. Mutmaßlich wurde nichts entwendet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07156 4352-0 beim Polizeirevier Ditzingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell