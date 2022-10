POL-LB: Gärtringen: Mercedes zerkratzt

Ludwigsburg (ots) - Zwischen Dienstag 18:00 Uhr und Mittwoch 06:30 Uhr wurde in der Döffinger Straße in Grafenau-Dätzingen ein schwarzer BMW Z4 beschädigt. Der Pkw stand am Fahrbahnrand und wies Beschädigungen an der linken Seite der Heckstoßstange auf. Der Unfallverursacher ist bislang unbekannt. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro. Zeugen, die ...

