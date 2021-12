Hauptzollamt Heilbronn

HZA-HN: Baustellenkontrolle in Heilbronn: Ausweisung nach illegaler Arbeitsaufnahme

Ziel einer Prüfung der Finanzkontrolle Schwarzarbeit Heilbronn Mitte der vergangenen Woche war ein Bauvorhaben im Stadtgebiet. 13 Zöllner:innen überprüften dabei unter Zuhilfenahme eines Dokumentenprüfgeräts insgesamt 19 vor Ort angetroffene Arbeiter.

"Anhand dieses technischen Unterstützungsmittels lassen sich Ungereimtheiten und damit mögliche Fälschungsmerkmale in den uns vorgelegten Dokumenten sehr schnell erkennen," so eine am Einsatz beteiligte Zöllnerin.

In einem Fall der Identitätsüberprüfungen zeigte der Dokumentenprüfgerät bei zwei kroatischen Ausweisen Auffälligkeiten an. Die beiden Dokumente sowie die zwei Männer, die sich damit auswiesen, wurden zur weiteren Bearbeitung der Polizei übergeben. Ein weiterer bei der Maßnahme überprüfter Arbeiter wies sich lediglich mit einem moldawischen Reisepass aus und hatte daher für die Arbeitsaufnahme keine erforderliche Legitimation. Die zuständige Ausländerbehörde erließ daher für den Mann eine Ausreiseverfügung sowie eine zweieinhalbjährige Einreisesperre.

Der Arbeitgeber der drei Männer, eine deutsche Firma, steht im Verdacht, Beihilfe zum illegalen Aufenthalt geleistet zu haben und Ausländer ohne die erforderliche Arbeitsgenehmigung beschäftigt zu haben.

