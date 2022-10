Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Neubau (Apolda, An der Goethebrücke)

Apolda (ots)

Wie erst am Freitag mitgeteilt wurde, ereignete sich in der Zeit von Sonntag, den 02.10.22 bis Dienstag, den 04.10.22, ein Einbruch in einen Rohbau in Apolda, An der Goethebrücke. Es wurden diverse Werkzeuge und Baugeräte entwendet.

