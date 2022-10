LPI-J: Versuchter Einbruch in Garagen (Apolda, Reuschelstraße)

Jena (ots) - Am Freitag dem 07.Oktober 2022 wurde eine 73-jährige Frau Opfer eines Diebstahls. Die ältere Dame war in einem Discounter in Hartmannsdorf einkaufen, als ihr von einem unbekannten Mann ihr Portemonnaie aus ihrer Umhängetasche entwendet wurde. Der Mann trug ein Basecup, weiße Schuhe und eine Jeans. Wer Jinweise geben kann, richtet diese bitte an die Polizei Saale Holzland, Tel.: 036428-640. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

mehr