Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person in Brake

Delmenhorst (ots)

Ein Rollerfahrer wurde am Montag, 29. August 2022, gegen 13:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in der Kirchenstraße in Brake leicht verletzt.

Zur Unfallzeit befuhr eine 54-Jährige aus Nordenham mit einem VW die Kirchenstraße in Richtung Kirchhammelwarden. Als sie mit dem Pkw nach links in die Straße 'Am Ahrenshof' abbog, kam es zum Zusammenstoß mit einem 31-Jährigen aus Brake. Er war mit einem Motorroller in derselben Richtung unterwegs und wollte links am VW der 54-Jährigen vorbeifahren, als diese abbog. Nach der Kollision kam der 31-Jährige zu Fall.

Er erlitt leichte Verletzungen, die von den Besatzungen eines Rettungswagens und Notarzteinsatzfahrzeugs versorgt wurden. Die entstandenen Sachschäden blieben gering.

