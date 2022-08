Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB81/Ditzingen: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Ludwigsburg (ots)

Eine leicht verletzte Person sowie ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 17.500 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag auf der Bundesautobahn 81 (BAB81) ereignete. Ein 58-Jähriger war gegen 13:40 Uhr mit einem Opel mit Anhänger zwischen dem Autobahndreieck Leonberg und der Anschlussstelle Stuttgart-Feuerbach in Richtung Heilbronn auf dem rechten der drei Fahrstreifen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten der Anhänger und infolgedessen auch der Opel ins Schlingern. Hierdurch kam es zur Kollision mit einem Mercedes eines 88-Jährigen, der auf dem mittleren Fahrstreifen fuhr. Der Mercedes streifte daraufhin eine Betonleitwand bevor er zum Stehen kam. Der Mercedes-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Gerlingen war mit drei Fahrzeugen und zehn Wehrkräften ebenfalls im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell