POL-KLE: Emmerich - Verkehrsunfall

Person in Krankenfahrstuhl stürzt und verletzt sich schwer

Emmerich am Rhein (ots)

Am Sonntag (21. August 2022) gegen 16:00 Uhr bog eine 69-jährige Frau aus Oude Ijsselstreek (NL) mit ihrem elektrischen Krankenfahrstuhl von der Birgstraße nach links auf den Geistmarkt ab. Dabei übersah sie eine 29-jährige Radfahrerin, die von rechts kam. Die Radfahrerin wich aus, so dass es nicht zum Zusammenstoß kam. Die 69-Jährige wich ebenfalls aus, geriet aber gegen die Bordsteinkante, so dass der Krankenfahrstuhl kippte. Durch den Sturz verletzte sich die Seniorin und musste mit dem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Der Krankenfahrstuhl wurde in Verwahrung genommen und ein Angehöriger informiert. (ms)

